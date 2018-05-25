С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ в рамках налогового маневра в ТЭК продумывает формулу, которая снизит зависимость внутренних цен на топливо от мировых цен на нефть, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"В рамках завершения налогового маневра мы сейчас прорабатываем системные механизмы демпфирования такого стремительного изменения цены на нефть на внутреннем рынке и в оптовом звене в зависимости от колебания мировых цен на нефть. Продумываем некую формулу, которая позволила бы снижать эти риски. Необходимо найти системное решение, потому что принимать каждый раз точечные решения — это неправильно", — сказал Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

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Вице-премьер Дмитрий Козак в среду сообщил, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти с 1 июля 2018 года. Таким образом, власти надеются прекратить стремительный рост цен на топливо на внутреннем рынке.

"Действительно, сложилась непростая ситуация с ценообразованием на внутреннем рынке, поскольку цена на нефть резко выросла, наблюдается 30-40%-й рост цены на нефть при практически неизменном курсе. Цена на нефтепродукты на внутреннем рынке растет темпами, существенно опережающими инфляцию. Понимая это, мы поддержали инициативу о снижении акцизов", — отметил Сазанов.

"При этом я могу сразу сказать, что при снижении акцизов мы не ожидаем значительного снижения цен. Скорее, мы ждём от этого шага дальнейшего неповышения цен, то есть это превентивная мера. Мы понимаем, что без снижения акцизов, цена на внутреннем рынке продолжит расти. Этот рост может составить и 20%, и 30% по году, если мы не примем никаких экстраординарных мер", — заявил Сазанов. В бюджет на 2018-2020 годы заложены доходы от двухразового повышения акцизов каждый год: с 1 июля и с 1 января на 50 копеек (500 рублей с тонны). По словам чиновника, вопрос о дальнейшем повышении акцизов будет решаться позже. "Это зависит от конъюнктуры мировых цен на нефть", — сказал он.