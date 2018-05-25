МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. "Россети" взяли в доверительное управление электросетевой комплекс Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.

"Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и представитель акционеров Николай Степанов… подписали соглашение о передаче в доверительное управление "Россетям" АО "Региональные электрические сети" ("РЭС") и АО "Электромагистраль", ключевых сетевых предприятий Новосибирской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Новосибирская область была одним из четырех субъектов страны, в которых "Россети" не были представлены дочерним обществом.

"На данном этапе мы консолидировали сетевые активы Новосибирской области на базе МРСК "Сибири"… Единство сети позволит внедрить лучшие практики управления, в том числе, унифицировать подходы к технической политике для повышения надежности энергоснабжения региона", — приводятся в сообщении слова Ливинского.

"Россети" — оператор энергосетей в РФ — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет 88,04% в уставном капитале.