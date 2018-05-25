МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 24 мая составил 9,179 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,63%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ увеличился до 29,66% с 29,47% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В конце марта "Газпром" и "Нафтогаз" сообщили, что провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. В конце апреля "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение обоих контрактов, отметив, что переговоры с "Нафтогазом" не дали результата. При этом "Газпром" еще раз подтвердил готовность вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года.