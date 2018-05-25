С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. Российский внутренний рынок газа достаточно либерализован, заявил РИА Новости заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев.

"Он и так либерален, куда больше? "Газпром" поставляет на российский рынок газа 60% газа, все остальное не мы. Куда же дальше либерализовать?" — сказал Голубев.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что Россия будет думать над либерализацией нынешней системы допуска к экспорту газа в Европу. До этого глава Total Патрик Пуянне попросил Путина разрешить совместному с "Новатэком" предприятию французской компании продавать трубопроводный газ в Европу. Вместе с тем Путин указал, что это уже сегодня можно делать через "Газпром экспорт".