С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. Дочерняя компания российской "Интер РАО" и индийская Essar в рамках ПМЭФ обсудили перспективы возможного сотрудничества, говорится на официальной странице "Интер РАО — Экспорт" в Facebook.

"Генеральный директор "Интер РАО – Экспорт" Максим Сергеев в рамках ПМЭФ-2018 провел переговоры с сооснователем и вице-президентом индийской компании Essar Рави Руя. На встрече обсуждались вопросы развития мировой электроэнергетики и возможные перспективы сотрудничества двух компаний", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.