МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), японская Marubeni Corporation и инфраструктурная корпорация АЕОН договорились реализовать инвестиционный проект по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде, соответствующее соглашение подписано в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Метанол применяется как растворитель для выпуска лаков и красок, при производстве формальдегида.

"Проект предполагает строительство завода мощностью 600-1000 тысяч тонн метанола в год с благоприятной логистикой для транспортировки готовой продукции, в том числе на экспортные рынки Западной Европы и Турции. Завод имеет доступ к гарантированным поставкам газа в объеме 1 миллиард кубометров в год с последующим увеличением лимитов поставок в 2-2,5 раза", — говорится в сообщении РФПИ.

"Корпорация Marubeni имеет большой опыт в торговле, маркетинге, проведении проектных работ, организации финансирования и поставках современного оборудования для химических заводов. Партнерство с Marubeni обеспечит проекту успешные продажи продукции на мировых рынках на десятилетия вперед", — считает гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.