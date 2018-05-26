МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Японии является энергетика, сообщил по итогам российско-японских переговоров президент РФ Владимир Путин.

"Одним из приоритетных направлений является энергетика. Россия поставляет в Японию около 10% потребностей японского рынка в природном газе. В свою очередь, японские компании участвуют в добыче, переработке газа на предприятиях "Ямал СПГ", "Сахалин-1", "Сахалин-2", — сказал Путин по итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.