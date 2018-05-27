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МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Одним из вариантов корректировки соглашения ОПЕК+ в июне является возврат добычи нефти к первоначальным договоренностям в рамках сокращения добычи относительно октября 2016 года, сообщил журналистам в субботу российский министр энергетики Александр Новак.

Ранее в субботу он заявил в интервью телеканалу РБК, что страны ОПЕК+ в июне рассмотрят частичную корректировку фактического состояния сокращения добычи нефти, причем один из вариантов — выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

Отвечая на просьбу пояснить, какой уровень он имел в виду, министр сказал, что речь идет об октябре 2016 года.

"Это не новая идея, мы когда продлевали до конца 2018 года, мы же говорили о таких возможностях при балансировке рынка, будем смотреть. Цифры я вам сейчас не назову, в июне определимся и будем обсуждать вообще в принципе ситуацию. От уровня октября 2016 года, как в соглашении", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. При этом в последнее время она регулярно перевыполняется, в частности в апреле фактические сокращения превысили уровень обязательств на 52%.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии в пятницу заявили, что на встрече ОПЕК+ в июне может быть принято решение о плавном увеличении добычи нефти. Со своей стороны президент РФ Владимир Путин разъяснил, что Россия и до решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном вела консультации с Саудовской Аравией по будущему сделки ОПЕК+. По его словам, Россию вполне устраивает цена нефти в 60 долларов за баррель и она не заинтересована в бесконечном росте стоимости энергоносителей.

Цены на нефть в апреле и мае пробивали потолки четырехлетней давности, 17 мая стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. В пятницу на фоне заявлений о возможном смягчении сделки ОПЕК+ нефть марки Brent подешевела на 3% — до 76,3 доллара за баррель.