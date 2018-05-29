ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая — ПРАЙМ. Ближайший подход парома с топливом на Кунашир, где два месяца на единственной заправке нет бензина, ожидается в первой декаде июня, сообщает во вторник пресс-служба правительства Сахалинской области.

Топливо в Южно-Курильск не доставлялось из-за проблем с разрешительной документацией. Еще в конце марта при разгрузке теплохода "Персей", доставившего на Кунашир бензин, Южно-Курильский линейный отдел полиции на транспорте выяснил, что судовладелец имеет лицензию только на перевозку опасного груза — нефтепродуктов, но не на погрузо-разгрузочные операции с ним. Выгрузка бензина в порту Южно-Курильска была прекращена. При этом дефицита дизельного топлива на острове не было.

"Областное министерство транспорта и дорожного хозяйства оказало содействие портовым организациям Южных Курил в получении лицензии для работы с нефтепродуктами. Разгрузка автомобильного топлива больше не будет проблемой для курильских докеров", — говорится в сообщении.

Кунашир — самый южный остров Большой гряды Курильских островов, его население составляет около 8 тысяч человек.