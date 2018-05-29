МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади назвал противозаконным соглашение "Роснефти", которое было заключено с иракским Курдистаном в ходе Петербургского международного экономического форума.

Компания "Роснефть" и Иракский Курдистан в рамках ПМЭФ подписали соглашение о развитии газового бизнеса в регионе, предполагающее сотрудничество по проекту строительства газопровода.

"С "Роснефтью" в прошлом году был подписан прямой контракт в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. И недавно, несколько дней назад также с Курдистаном был подписан прямой контракт. К сожалению, это печальный факт, потому что это противоречит нашей Конституции", — сказал Хади.

"В соответствии с нашими законами центральное, багдадское правительство — только оно имеет полномочия подписывать соответствующие контракты. А то, что произошло, к сожалению, является противозаконным", — добавил посол.

По его словам, Ирак выступает за развитие экономических связей с Россией. "Мы знаем, что "Лукойл", "Газпром" работают в районе Курдистана, но они придерживаются законодательства и действуют в соответствии с ним. А что касается "Роснефти", я не думаю, что это сильно повлияет на наши отношения", — добавил он.

В феврале 2017 года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

Представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщал РИА Новости, что ведомство попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.