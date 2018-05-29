С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — ПРАЙМ. Глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов надеется, что налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли будет плавным и нагрузка на компании не увеличится, при этом он считает хорошим сигналом для отрасли решение правительства РФ снизить акцизы на топливо.

"Мы надеемся, что все-таки не резко будет делаться, в короткий промежуток времени, а все-таки выдержат те обязательства, которые и были до 2023 года. Конечно, это может сказаться негативно на экономике компаний, но я надеюсь, что в дискуссии между нефтяными компаниями и Минфином и Минэнерго придём к пониманию, что налоговая нагрузка не должна увеличиваться. Хороший сигнал это то, что все-таки правительство пошло на снижение акцизов — на три рубля на бензин и два на дизельное топливо. Это хороший сигнал к диалогу", — сообщил Алекперов РИА Новости.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее в мае сообщал, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

Налоговый маневр — повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин — был начат в 2015 году. Реформа должна была завершиться в 2017 году, когда пошлины опустились бы до 30%. Однако в 2016 году Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив налог на добычу полезных ископаемых. 25 мая первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ планирует приступить к завершению налогового маневра в нефтянке начиная с 2019 года. При этом Козак сообщил, что правительство РФ может в течение двух недель поставить точку в обсуждении нефтяного налогового маневра.