МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" в первом квартале 2018 года нарастил свой чистый долг на 9,5%, до 313 миллиардов рублей против 285,97 миллиарда рублей на конец 2017 года, следует из презентации нефтяной компании.

Общий долг при этом составляет 609 миллиардов рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA находится на уровне 0,4.

Также отмечается, что в 2018 году компании осталось погасить долг на 117 миллиардов рублей, в 2019 — 80 миллиардов рублей, в 2020 — 83 миллиарда рублей. В 2021 году "Лукойл" намерен погасить 46 миллиардов рублей долга, в 2022 — 98 миллиардов рублей, после 2023 года — 185 миллиардов рублей.