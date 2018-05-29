МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило РЖД продать 0,19% акций "Ульяновскэнерго", следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Минэкономразвития России, согласованным с Минтрансом России и ОАО "РЖД", о продаже ОАО "РЖД" на открытом аукционе 52594 обыкновенных именных акций публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго", что составляет 0,19% его уставного капитала", — говорится в опубликованном распоряжении.

Отмечается, что данный пакет должен быть продан по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже номинальной стоимости акций. Распоряжение датировано 25 мая 2018 года и опубликовано во вторник.

РЖД продают непрофильные активы и имущество. "Пакет акций "Ульяновскэнерго" был внесен в уставный капитал ОАО "РЖД" во время его формирования. Данный актив отнесён советом директоров ОАО "РЖД" к непрофильным и выставлен на продажу", — пояснили РИА Новости в РЖД.

"Ульяновскэнерго" — энергосбытовая компания (занимающаяся реализацией электроэнергии непосредственно потребителям), является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Ульяновской области. Согласно годовому отчету компании за 2017 год, 18,31% ее акций принадлежит ООО "Волжский Город", 23,77% — ООО "Томет", 14,41% — ООО "Тоаз-Диоксид". Чистая прибыль компании по РСБУ в 2017 году составила около 99 миллионов рублей, выручка – 11,6 миллиарда рублей.