МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil продолжает искать возможности для работы в России по направлениям геологоразведки и добычи (upstream), а также переработки и сбыта (downstream) в пределах санкций, пишет агентство Блумберг со ссылкой на главу подразделения по маркетингу газа в Европе Алекса Волкова (Alex Volkov).

ExxonMobil в марте сообщила, что приняла решение о выходе из совместных разведочных проектов с "Роснефтью" из-за санкций США и ЕС против России. В отчете ExxonMobil указывалось, что компания в рамках совместного предприятия работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков превышает 257 тысяч квадратных километров. Компания ожидала, что официально начнет вывод своих операций в 2018 году и оценивала свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

В свою очередь, "Роснефть" сообщала, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, однако поддержит возвращение американской компании в них, когда появится такая возможность.

На европейской газовой конференции в Осло Волков также отметил, что Exxon продолжает инвестировать в те проекты компании в России, которые не были затронуты санкциями.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.