МЕХИКО, 29 мая — ПРАЙМ. Эквадор на июньской встрече стран-участниц ОПЕК намерен выступить за сохранение венских договоренностей о сокращении добычи нефти, заявил министр нефти латиноамериканского государства Карлос Перес, которого цитирует агентство Блумберг.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В среду на прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что страны-экспортеры нефти ОПЕК на заседании в июне могут принять решение об увеличении добычи нефти на фоне возможного снижения поставок этого сырья из Ирана и Венесуэлы.

Кроме того, на прошлой неделе министры энергетики России и Саудовской Аравии заявляли, что не исключают, что на встрече ОПЕК+, которая также состоится в июне, будет принято решение о плавном увеличении добычи нефти, которое может начаться уже в третьем квартале.