КИЕВ, 30 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость – сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", — приводит слова президента его пресс-служба в среду.

"Мое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить поступление выигранных средств. Об этом говорили во время встречи с председателем правления "Нафтогаз" Андреем Коболевым", — заявил президент.

Порошенко не исключил, что Киев может взыскать с "Газпрома" акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG во исполнение решения арбитража. Ранее в среду он заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" по решению суда.

"Чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включительно с акциями "Северного потока", "Северного потока-2", и денежных средствах, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечивают выполнение решения", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток-2".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" потребовал полной отмены решения суда по транзитному контракту с "Нафтогазом"

В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа, в апреле потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.

"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма, но не получал официальных уведомлений по этой процедуре, говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", — говорится в сообщении.

"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", — отмечается в сообщении.

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что судебные приставы были в офисе Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества этой компании, а также компании Nord Stream 2 AG не производился. Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта строительства трубопровода "Северный поток-2".

"Газпром" в связи с взысканием с него "Нафтогазом" 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма будет защищать свои права в соответствии с законом, говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", — говорится в сообщении.