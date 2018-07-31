ВЛАДИВОСТОК, 31 июл /ПРАЙМ/. Первое в этом году судно с партией строительных материалов и оборудования для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) отправилось в чукотский Певек, сообщает "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").

"Грузовое судно "Александр Сибиряков" доставит для ПАТЭС из Архангельска почти 10 тысяч тонн груза, в том числе строительные материалы (песок, щебень, цемент), металлоконструкции, а также дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры. Прибытие груза к месту назначения планируется в первой половине августа текущего года", — говорится в сообщении.

Второе судно — "Инженер Трубин" — готовится к загрузке в порту Архангельска 5 августа, а третье — "Иоганн Махмасталь" — 25 августа 2018 года.

По данным компании, доставленные материалы позволят продолжить строительство в соответствии с генеральным графиком и обеспечить задел на весь межнавигационный период до 2019 года.

ПАТЭС предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.

Ранее в Мурманске началась загрузка ядерного топлива в реакторы на первом российском плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов", который предназначен для работы в составе ПАТЭС. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года. Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.