МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 30 июля составил 12,79 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,47%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ увеличился до 41,32% с 41,13% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине, впервые после вынесения решения арбитражем Стокгольма по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял, что трехсторонние переговоры РФ-Украина-ЕК по газу могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе. Шефчович отметил, что Еврокомиссия, РФ и Украина договорились осенью продолжить переговоры. По его словам, эксперты трех сторон должны оценить потребности газа ЕС на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на аспекты будущего транзита российского газа через Украину.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

"Нафтогаз" 6 июля подал новый иск против "Газпрома" в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.