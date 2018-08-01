МЕХИКО, 1 авг /ПРАЙМ/. Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план итальянской ENI в разработку месторождений углеводородов с инвестициями в 7,496 миллиарда долларов до 2040 года, сообщает Economista.

В настоящее время это крупнейший план, представленный иностранной компанией в энергоотрасли Мексики. Речь идет о месторождениях Mizton, Amoca и Tecoalli в Мексиканском заливе.

На пике добычи итальянская корпорация намерена производить 90 тысяч баррелей в сутки после начала добычи на трех месторождениях в первом квартале 2024 года. При этом в 2020 году ENI станет первой частной компанией с плавучей системой нефтедобычи, хранения и выгрузки (FPSO).

Мексика является одним из крупных мировых производителей нефти, однако тенденции последних лет привели к сокращению добычи. Сейчас власти пытаются переломить ситуацию, с декабря 2013 года в Мексике проводится реформа энергетики, в рамках которой впервые за 80 лет в этот сектор допущены частные компании. В настоящее время частным компаниям принадлежит около 5% запасов углеводородов в Мексике.