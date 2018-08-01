МЕХИКО, 1 авг /ПРАЙМ/. Мексиканская государственная Pemex начала проверку контракта по нефтехимическому комплексу Etileno XXI в пользу относящейся к Odebrecht компании, сообщила изданию Aristegui Росио Нале, которая должна занять пост министра энергетики в новом правительстве Мексики.

Оператором проекта является компания Braskem Idesa, совместное предприятие бразильской Braskem (подразделение Odebrecht) и мексиканской Grupo Idesa. По словам Нале, она изучит результаты пересмотра сразу после того, как займет должность министра энергетики. Речь идет о возможных нарушениях конкуренции в пользу Braskem в контрактах на поставку этана, уточнила она.

Ранее будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что намерен проверить все заключенные в стране контракты в энергетике. В случае обнаружения нарушений правительство обратится в конгресс и суды.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. Ранее сообщалось, что представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht.

В декабре 2017 года Odebrecht была на четыре года лишена права участвовать в каких-либо государственных тендерах в Мексике. Ранее в прошлом году Pemex начал расследование относительно взяток, якобы уплаченных мексиканской госкорпорации компанией Odebrecht.