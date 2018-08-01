МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может принять участие в кредитной линии для "Нафтогаза Украины" под закупку газа, выделив 100 миллионов долларов, следует из проектных документов на сайте финансового института.

Речь идет о кредитной линии, которую организует Goldman Sachs при поддержке американского правительственного агентства OPIC, на 250 миллионов долларов. OPIC в июне одобрило гарантии по этому кредиту. Совет директоров ЕБРР планирует 5 сентября рассмотреть вопрос об участии в линии.

Как цель проекта в документах указывается "поддержка приобретения "Нафтогазом" природного газа для обеспечения его доступности в стране в период пикового потребления в зимний сезон".

При этом указывается, что от украинской госкомпании потребуется совершенствовать корпоративное управление, в том числе в части выделения газотранспортной системы (ГТС).

В январе текущего года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорил, что компания в 2018 году может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от ЕБРР и Всемирного банка из-за невыполнения правительством требований этих международных организаций. Одним из требований со стороны ЕБРР выдвигалось обеспечение функционирования независимого набсовета.

Что касается выделения из "Нафтогаза" функции оператора ГТС, оно может быть осуществлено не ранее начала 2020 года, после завершения действующего контракта на транзит газа с "Газпромом". Эту роль возьмет на себя новая компания "Магистральные газопроводы Украины". Наблюдательные советы обеих компаний в конце июля согласовали дорожную карту по передаче функции оператора ГТС, которая, как отмечал "Нафтогаз", должна обеспечить выполнение Украиной регуляторных требований ЕС.