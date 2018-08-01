БАГДАД, 1 авг — ПРАЙМ. Демонстранты в иракской южной провинции Басра заблокировали дороги, ведущие к нефтяному месторождению "Западная Курна-1", сообщил в среду РИА Новости официальный представитель протестующих в Басре Казем ас-Сахлани.

"Бастующие перекрыли дороги к месторождению "Западная Курна-1" в провинции Басра после того как истек 48-часовой срок ультиматума для выполнения их требований", — сообщил представитель.

Он отметил, что участники акции требуют новых рабочих мест и протестуют против побоев и задержаний, которым они подверглись накануне со стороны полиции.

Оператором проекта на месторождении "Западная Курна-1" является американская ExxonMobil. Долями в проекте владеют, кроме ExxonMobil (с долей в 32,7%), китайская PetroChina (32,7%), японская Itochu Corporation (19,6%), индонезийская Pertamina (10%) и иракская государственная Oil Exploration Company (5%).

Акции протеста на юге Ирака начались 8 июля с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях страны 50-градусная жара. Позже протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар и Бабиль.

Демонстрантов и их требования поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани. Он также призвал скорее сформировать в стране новое правительство по итогам прошедших 12 мая парламентских выборов.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.