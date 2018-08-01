МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российские АЗС в мае недосчитались в совокупности более 12 миллиардов рублей из-за высоких оптовых цен бензина, в дальнейшем необходимо ужесточить контроль над спекуляциями на бирже, чтобы помочь независимым операторам, говорится в сообщении на сайте Независимого топливного союза (НТС).

"По оценкам аналитического центра Независимого топливного союза, в мае 2018 года убытки топливного рынка России из-за диспаритета розничных и оптовых цен составили более 12 миллиардов рублей. При этом независимые операторы потеряли порядка 3,4 миллиарда рублей, а убытки розницы вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) составили порядка 9,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Предпринятые в июне правительством РФ действия позволили уменьшить диспаритет цен и сделать маржинальность АЗС нулевой, однако ситуация на топливном рынке, по мнению НТС, все еще остается тяжелой.

Ситуации можно помочь, ужесточив контроль за спекуляциями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, считают в союзе. "Речь идет о ситуации, когда трейдер, используя специализированное программное обеспечение, выкупает у нефтяной компании объемы, и пользуясь нехваткой продукта через несколько секунд снова выставляет его на продажу в том же окне, но уже по более высокой цене. В этих условиях маржа перепродаж может доходить до нескольких тысяч рублей на тонне", — указывают специалисты НТС.

НТС также сообщает, что уже обратился в ФАС РФ с просьбой принять меры для недопущения перепродаж финансовыми спекулянтами "товаров первой необходимости" – бензина и дизельного топлива – на железнодорожных и трубопроводных базисах поставки СПбМТСБ, на которых основными продавцами являются производители нефтепродуктов.

"Эта мера позволит сгладить резкие спекулятивные колебания на бирже и обеспечит дополнительный резерв маржинальности независимому сектору, что будет способствовать его выживанию после таких значительных потерь. В сегодняшних условиях рынок не может себе позволить чисто спекулятивных игр", — приводятся в сообщении слова президента НТС Павла Баженова.