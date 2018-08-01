КИЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что остановить строительство "Северного потока-2" могут американские санкции и позиция Дании.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие Дании.

"Это американские санкции, или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с "Северным потоком-2". Американские санкции — это важный фактор. Важным фактором является позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует. И нам кажется, что к немецким политикам может прийти понимание, что этот проект реально опасный как для Германии, так и для всей Европы", — сказал Витренко в интервью DW, отвечая на вопрос о том, что может остановить строительство. Интервью опубликовано на украинском сайте издания в среду.

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отмечал Песков, "Северный поток-2" — крупный международный проект, направленный в том числе на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий. Однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.