МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение после публикации данных минэнерго США о росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.05 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,1%, до 72,66 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,34%, до 67,83 доллара за баррель. До публикации статистики стоимость нефти марки Brent снижалась, примерно, на 1,6%, WTI — на 1,2%.

Ранее в среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 июля, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 408,7 миллиона баррелей. При этом эксперты, напротив, ожидали снижения запасов на 2,784 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,106 миллиона баррелей.

Однако в то же время добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина в США сократились на 2,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, — до 231 миллиона баррелей.

"Рост запасов (нефти – ред.) на этой неделе стал неожиданностью", — приводит газета The Wall Street Journal мнение ведущего энергетического аналитика Oil Price Information Service Тома Клоза (Tom Kloza).

По его мнению, рост запасов сырья может продолжиться, поскольку на нефтеперерабатывающих заводах начинаются плановые работы, которые не позволят им "забирать столько нефти". "Реальная проблема для рынка сырой нефти в США будет заметна в сентябре, когда работы на ряде НПЗ начнутся всерьез", — сказал эксперт.