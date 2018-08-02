МЕХИКО, 2 авг /ПРАЙМ/. Власти США арестовали еще одного бизнесмена по делу о коррупции в венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил минюст США.

Таким образом, число задержанных в рамках расследования коррупционной схемы в PDVSA с участием граждан Венесуэлы, США и других стран увеличилось до 17 человек, 12 из них признали свою вину.

Как сообщил минюст, во вторник в аэропорту Майами был задержан гражданин Венесуэлы и США Хосе Мануэль Гонсалес Тестино, обвиняемый в выплате взяток представителям PDVSA в обмен на выгодные контракты. По данным следствия, Гонсалес с сообщником выплатили 629 тысяч долларов взяток.

Минюст США проводит расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA ряда контрактов, речь идет о договоренностях на сумму 1,2 миллиарда долларов. По данным следствия, в схеме участвовали венесуэльские чиновники, менеджеры PDVSA и граждане различных стран, занимающиеся отмыванием средств.