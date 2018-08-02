МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в июле 2018 года выросла в годовом выражении на 2,4% — до 11,215 миллиона баррелей в день, при этом по отношению к октябрю 2016 года (отправная точка отсчета в сделке ОПЕК+) этот показатель сократился на 32 тысячи баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в июле выросла на 1,3%, также отмечает агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года, а затем — до конца 2018 года. При этом среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки.

В июне текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как поясняли министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это означает увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Среднесуточный экспорт нефти из России в июле поднялся на 1,5% в месячном выражении и составил 5,443 миллиона баррелей в сутки.

Добыча природного газа в РФ, по данным ЦДУ ТЭК, в июле выросла на 4,8% в годовом выражении — до 53,916 миллиарда кубометров.