МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Европейские политики не прилагают достаточно усилий для защиты компаний ЕС от американских санкций, считает глава австрийской нефтегазовой OMV Райнер Зеле.

"Европейские компании по-прежнему находятся под рисками введения санкций США. Мы не видим существенной защиты от европейских политиков", — заявил Зеле в интервью Блумберг.

Агентство отмечает, что OMV угрожают американские санкции сразу на двух фронтах: ей пришлось приостановить инвестиции в Иран после того, как США вышли из "ядерного соглашения" и объявили о восстановлении санкций против этой страны; кроме того, OMV является одной из пяти европейских компаний, финансирующих строительство "Северного потока 2" — газопровода из России в Европу, который попал под критику президента США Дональда Трампа.

По словам Зеле, OMV продолжает изучать вопрос, намерены ли США ввести санкции против компаний, участвующих в этом газопроводном проекте. Он также отметил, что две трети финансирования под проект уже было выделено, пишет Блумберг.

"Это (строительство газопровода — ред.) в интересах Европы. Инвесторы не сделали ничего неправильного", — подчеркнул глава OMV.

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода "Северный поток-2" и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил в середине июля, что США будут конкурировать с российским газом с помощью поставок СПГ. Вместе с тем в госдепартаменте США после этого заявили о сохранении "серьезного риска" санкций для участников "Северного потока-2".