МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Германская Wintershall не будет продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), пока не планирует каких-либо проектов в Иране, сообщили РИА Новости в компании.

"Срок действия меморандума о взаимопонимании с NIOC скоро истечет и не будет продлен. Пока что Wintershall не будет осуществлять какие-либо проекты в Иране", — говорится в сообщении.

Wintershall в апреле 2016 года заключила меморандум о взаимопонимании с иранской NIOC, чтобы заложить основы для возможной дальнейшей деятельности в стране.

Компания объясняет свой отказ от работы в Иране сложными экономическими и политическими условиями в стране. "Общая политическая ситуация значительно затрудняет любую возможную работу в Иране в настоящий момент", — заявили в Wintershall.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Wintershall также сообщила, что в результате запланированного слияния с DEA она будет добывать больше нефти и газа в Египте и Алжире, а также в Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку DEA активно работает в этих странах. Немецкая BASF и LetterOne Михаила Фридмана в декабре 2017 года объявили о подписании протокола о намерениях, предусматривающего слияние дочерних предприятий — Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет работать под названием Wintershall DEA. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2018 года.