Расширена цитата во втором абзаце, в связи с этим в новой редакции передается заголовок и первый абзац.

МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. "Россети" рекомендовали своим представителям в совете директоров Федеральной сетевой компании (ФСК, 80,13% акций принадлежит "Россетям") избрать председателем совета гендиректора "Россетей" Павла Ливинского, говорится в материалах материнской компании.

"Поручить представителям "Россетей" в совете директоров ФСК ЕЭС по вопросу "Об избрании председателя совета директоров ФСК ЕЭС голосовать за принятие следующего решения: избрать председателем совета директоров ФСК ЕЭС генерального директора "Россетей" Ливинского Павла Анатольевича", — говорится в решении совета директоров "Россетей".

Ливинский занимает должность гендиректора "Россетей" с сентября 2017 года. Ранее он возглавлял департамент ЖКХ Москвы. В июне 2018 года по итогам голосования годового собрания акционеров Ливинский был избран в новый состав совета директоров ФСК.

ФСК осуществляет управление Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.