МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Около 21,5 тысячи человек в Якутии остались без электроснабжения, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Поясняется, что в четверг вечером на подстанции 110 кВ "Чурапча" действием защиты отключилась линия электропередачи "Чурапча – Хандыга". Причина аварии выясняется.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 21500 человек) и предприятий местной промышленности в Томпонском и Таттинском районах. Мощность отключенных потребителей – около 3,5 МВт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха составляет 11 градусов. В настоящее время производится запуск дизельной электростанции (ДЭС) "Хандыга" и ДЭС "Ытык-Кюель", а также организуется осмотр линии электропередачи.