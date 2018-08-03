МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первого полугодия 2018 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в размере 17,033 миллиарда реалов (4,54 миллиарда долларов), увеличив ее в 3,6 раза в годовом выражении, сообщила компания.

Разводненная прибыль на акцию за полгода составила 1,31 реала (0,35 доллара) против показателя прошлого года в 0,37 реала (0,099 доллара). Выручка от продаж за первые шесть месяцев года достигла 158,856 миллиарда реалов (42,37 миллиарда долларов), что на 17% больше год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 26%, до 55,835 миллиарда реалов (14,9 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, составила 10,072 миллиарда реалов (2,7 миллиарда долларов), что в 31,9 раза больше, чем год назад. Разводненная прибыль на акцию за квартал составила 0,78 реала (0,2 доллара) против показателя прошлого года в 0,02 реала (0,005 доллара). Выручка от продаж за апрель-июнь достигла 84,395 миллиарда реалов (22,5 миллиарда долларов), что на 25,97% больше год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 1,6 раза, до 30,067 миллиарда реалов (8,02 миллиарда долларов).

Улучшение показателя чистой прибыли компания объясняет ростом цен на нефть марки Brent, что привело к большей прибыли от экспорта нефти и продажи нефтепродуктов в Бразилии, а также обесценением бразильского реала. Поддержало рост чистой прибыли и снижение общих и административных затрат.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. В 2015–2016 годах Petrobras получила от продажи активов 13,6 миллиарда долларов, а план на 2017-2018 годы был увеличен до 21 миллиарда долларов.