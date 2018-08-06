МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Средние по России цены на бензин и дизельное топливо с 30 июля по 3 августа в рознице преимущественно снижались в диапазоне 3-12 копеек, при этом бензин "Нормаль-80" подорожал за неделю на 2 копейки, цены на авиакеросин в аэропортах продолжают понемногу расти, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

В рознице с 30 июля по 3 августа динамика среднероссийских цен была разнонаправленной. Так, "Нормаль-80" подорожал на 2 копейки, до 38,74 рубля за литр. "Регуляр-92" подешевел на 12 копеек, до 41,54 рубля за литр, "Премиум-95" — на 3 копейки, до 44,44 рубля за литр.

В оптовом сегменте цена на бензин "Нормаль-80" после снижения неделю назад на 4,3% теперь выросла на 1,5%, до 40,67 тысячи рублей за тонну. Остальные марки, как и в рознице, дешевели. Цена на "Премиум-95" снизилась на 0,3%, до 45,962 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" — на 1%, до 44,525 тысячи рублей за тонну.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены продолжили снижаться по всем маркам. "Нормаль-80" за неделю подешевел на 0,1%, до 50,113 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" — на 1,2%, до 51,523 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" — на 1,3%, до 53,023 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин в аэропортах увеличилась на 0,1%, до 58,034 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин по-прежнему дешевеет, он потерял в цене 0,7% и стоит 44,65 тысячи рублей за тонну.

Цены на летнее дизтопливо в рознице снизились на 3 копейки, до 44,61 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него снизились на 0,3%, до 50,636 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 0,5%, до 45,704 тысячи рублей за тонну.