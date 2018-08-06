ЕРЕВАН, 6 авг /ПРАЙМ/. Американская компания General Electric приступила к реализации проекта по техническому переоснащению Ереванской ТЭЦ, стоимость проекта составляет 18,8 миллиона евро, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

"Стартовали работы по техническому переоснащению Ереванской ТЭЦ, которые осуществит известная американская компания General Electric. Стоимость программы составляет 18,8 миллионов евро", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что реализация программы, нацеленной на повышение эффективности и надежности работы энергоблока, продлится примерно полтора года.

"В рамках проекта планируется реконструкция газотурбины, в том числе воздушного компрессора… В результате, ожидается повышение мощности станции с 220 МВт до 227 МВт, снижение удельного расхода топлива с 258,1 гр/кВт.ч до 252,8 гр/кВт.ч, увеличение КПД энергоблока на 1% и полезного отпуска электроэнергии – на 59,5 миллиона кВт.ч", — отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что после технического переоснащения периодичность срока проведения капитального ремонта станции вырастет с четырех до шести лет, что будет способствовать увеличению периода бесперебойной работы энергоблока.

Энергоблок парогазового комбинированного цикла Ереванской ТЭЦ был запущен в коммерческую эксплуатацию в апреля 2010 года. Он был построен при содействии Японского банка международного сотрудничества (JBIC), который предоставил Армении кредит в размере $247 млн. Установленная мощность энергоблока составляет 243 МВт, тепловая мощность – около 434 ГДж/ч.