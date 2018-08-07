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МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. "Сибур" планирует продать цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) балансовой стоимостью в 4,4 миллиарда рублей, говорится в отчете "Сибура" за первое полугодие 2018 года.

"Во втором квартале 2018 года группа приняла решение о продаже принадлежащих ей цистерн для перевозки СУГ, которые были классифицированы как активы, предназначенные для продажи", — говорится в отчете.

"Активы планируются к выбытию в течение 12 месяцев третьей стороне на рыночных условиях. По состоянию на 30 июня 2018 года балансовая стоимость активов, предназначенных для продажи, составила 4,398 миллиарда рублей", — отмечается в отчете.

Источник, близкий к компании, уточнил РИА Новости, что речь в отчетности идет о части парка цистерн.

Железнодорожные перевозки осуществляет дочерняя компания "Сибур —Транс", в собственности которой находится около 5 тысяч единиц подвижного состава и свыше 19 тысяч единиц подвижного состава в управлении.

"Сибур Холдинг" — нефтехимическая компания, ориентированная на интегрированную работу двух основных сегментов — газопереработки и инфраструктуры, и нефтехимического.