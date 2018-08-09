МЕХИКО, 9 авг /ПРАЙМ/. Американский производитель газа Tellurian планирует в первом квартале 2019 года принять инвестиционное решение и начать строительство экспортного терминала Driftwood СПГ в Луизиане, говорится в материалах компании.

Начало поставок запланировано на 2023 год. Затраты по проекту Driftwood оцениваются в 27,5 миллиарда долларов. В начале 2019 года компания рассчитывает получить одобрение профильного регулятора.

Мощность СПГ-проекта Driftwood должна составить 27,6 миллиона тонн СПГ в год, он включает два трубопровода от сланцевых бассейнов в Техасе и Луизиане и экспортный терминал.

Среди текущих партнеров по проекту — Total и General Electric, однако компания рассчитывает на привлечение и других компаний.

По прогнозу Международного энергетического агентства, США в течение ближайших пяти лет могут занять долю в 75% от всех поставок сжиженного природного газа в мире. На рассмотрении властей США находятся более двух десятков экспортных СПГ-проектов, реализацию которых предполагается начать в ближайшую декаду.