МИНСК, 9 авг /ПРАЙМ/. Ядерное топливо, как ожидается, будет завезено на Белорусскую АЭС в Островец в ноябре, сообщил в четверг департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии.

В Госатомнадзоре состоялось заседание коллегии, на котором обсуждались задачи на второе полугодие.

"С учетом состоявшегося обсуждения, в качестве приоритетных задач на второе полугодие 2018 года обозначены … регулирующие действия в связи с завозом ядерного топлива на Белорусскую АЭС (ожидается в ноябре 2018 года)", — говорится в сообщении на сайте ведомства по итогам заседания.

По данным ведомства, в приоритете также экспертиза безопасности в процессе лицензирования эксплуатации блока №1 станции, разработка, утверждение и реализация национального плана мероприятий по выполнению рекомендаций целевой переоценки безопасности БелАЭС (стресс-тесты).

В июле начальник Госатомнадзора Ольга Луговская сообщила, что Белоруссия подготовит национальный план действий по усилению безопасности БелАЭС, который будет учитывать рекомендации стресс-тестов, проведенных европейскими экспертами. Ранее Госатомнадзор Белоруссии и Европейская группа регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG) сообщили, что отчет о партнерской проверке БелАЭС европейскими экспертами в целом носит позитивный характер, он подчеркивает различные хорошие практики и предлагает будущие потенциальные улучшения.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.-