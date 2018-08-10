МЕХИКО, 10 авг /ПРАЙМ/. Федеральный суд американского штата Делавэр одобрил решение о наложении ареста на подразделение венесуэльской PDVSA в США Citgo Petroleum по требованию канадской горнодобывающей компании Crystallex International, сообщило издание Wall Street Journal.

Crystallex пытается получить компенсацию за национализацию активов в Венесуэле в 2008 году.

Как сообщалось, 49,9-процентная доля PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью".