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МЕХИКО, 10 авг /ПРАЙМ/. Федеральный суд американского штата Делавэр одобрил решение о наложении ареста на подразделение венесуэльской PDVSA в США Citgo Petroleum по требованию канадской горнодобывающей компании Crystallex International, сообщило издание Wall Street Journal.

Crystallex пытается получить компенсацию за национализацию активов в Венесуэле в 2008 году. Судья Леонард Старк выпустил соответствующее постановление, однако полное судебное решение, которое может включать дополнительные условия или отмечать какие-либо юридические препятствия, будет опубликовано позже.

Решение суда в пользу Crystallex позволяет взять под контроль акции базирующейся в США компании, дочкой которой является Citgo. Это первый шаг к продаже компании, отмечает издание.

По мнению аналитиков, задолженность Венесуэлы перед кредиторами по всему миру составляет около 150 миллиардов долларов, а сумма неуплаченных облигаций госкомпаний страны составляет 62 миллиарда долларов. При этом по меньшей мере 43 компании предъявляют юридические претензии к правительству страны.

В этом году Венесуэла осуществила единственную выплату по облигациям PDVSA со сроком погашения в 2020 году в размере 107 миллионов долларов, обеспечением по которым выступала Citgo. При этом любая продажа акций Citgo должна быть одобрена Минфином США.

Как сообщалось, 49,9-процентная доля PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью".