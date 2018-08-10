МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рассмотрение заявки Nord Stream 2 на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может занять от восьми месяцев до года, сообщила РИА Новости представитель Nord Stream 2 в Дании Маркела Дедопоулос (Markela Dedopoulos).

"Согласно информации, предоставленной органами власти Дании, это займет 8-12 месяцев", — сказала представитель компании, отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться рассмотрение заявки в Дании на альтернативный маршрут.

При этом протяженность альтернативного маршрута составляет 175 километров, тогда как длина основного равна 139 километрам, уточнила она.

Таким образом, альтернативный маршрут газопровода в водах Дании, по которому ранее в пятницу Nord Stream 2 подала заявку на разрешение строительства, на 36 километров длиннее основного.

"Длина оптимального маршрута, заявку на который мы подали в апреле 2017 года, составляет 139 километров. Протяженность альтернативного маршрута, заявку на который мы подали сегодня — 175 километров", — сказала она.

В пятницу Nord Stream 2 AG сообщила, что подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, при этом компания продолжает ожидать разрешения властей этой страны на строительство по первому, основному маршруту. Альтернативная трасса газопровода протяженностью 175 километров пройдет к северо-западу от острова Борнхольм и пересекает только исключительную экономическую зону Дании.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.

В октябре 2017 года технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" на случай запрета Данией его прокладки в своих территориальных водах.