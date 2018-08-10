КИЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Глава Украины Петр Порошенко призвал европейцев избавиться от "кремлевских чар" и "твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность". Это заявление было сделано на фоне продолжения реализации Россией газового проекта "Северный поток-2".

"Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", — написал Порошенко в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Ранее в пятницу компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", подала заявку на альтернативный маршрут прохождения газопровода по территории Дании. Параллельно компания продолжает ожидать разрешения правительства этого государства на строительство первого, основного маршрута трубы.

"Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании", — сообщает компания.Рассмотрение заявки Nord Stream 2 на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может занять от восьми месяцев до года, сообщила представитель Nord Stream 2 в Дании Маркела Дедопоулос (Markela Dedopoulos).

"Согласно информации, предоставленной органами власти Дании, это займет 8-12 месяцев", — сказала представитель компании, отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться рассмотрение заявки в Дании на альтернативный маршрут.

При этом протяженность альтернативного маршрута составляет 175 километров, тогда как длина основного равна 139 километрам, уточнила представитель оператора. Альтернативная трасса газопровода протяженностью 175 километров пройдет к северо-западу от острова Борнхольм и пересекает только исключительную экономическую зону Дании.