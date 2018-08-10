МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) в пятницу озвучила свою позицию по многолетнему спору РФ и ЕС в отношении третьего энергопакета. Это решение можно считать компромиссным, поскольку все стороны назвали его положительным, в частности, российская сторона ожидает улучшения позиций "Газпрома" на европейском газовом рынке.

Правительство РФ в 2014 году решило оспорить в ВТО применение ЕС правил третьего энергопакета. По мнению РФ, меры регулирования на газовом и энергетическом рынке ЕС, которые и устанавливает третий энергопакет, приводили к дискриминации российского газа и проектов "Газпрома" в регионе, в частности, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.

Сейчас на повестке дня стоит строительство другого российского газопровода в ЕС — "Северного потока-2". Как и в случае с "Южным потоком", проект встречает активное противодействие со стороны ЕК, а также ряда стран ЕС, Украины и США, имеющих амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Решение ВТО дает надежду на то, что будущие проекты "Газпрома" в Европе не будут дискриминированы, отметило Минэкономразвития РФ по итогам публикации доклада ВТО.

ПОЗИЦИЯ ВТО

РФ оспаривала как требования ЕС по разделению бизнеса вертикально-интегрированных газовых компаний, работающих в Европе, так и исключения из этих требований для компаний из стран ЕС, а также поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, РФ выступала против мер по ограничениям поставок российского газа по газопроводу Opal, дискриминационным требованиям по работе операторов газотранспортных сетей (ГТС), которыми владеют иностранные компании, а также против предоставления выгодных условий инфраструктурным проектам по поставкам газа не из РФ.

ВТО в своем решении не поддержала возражения РФ против основного требования третьего энергопакета — о разделении управления бизнесом газовых компаний, работающих в ЕС, на производство и транспортировку газа. Кроме того, ВТО сочла правомерными преференции ЕС поставщикам СПГ, а также исключения из требований третьего энергопакета для промысловых газопроводов в ЕС.

В свою очередь, РФ добилась признания неправомерным предоставления преимуществ инфраструктурным проектам по поставкам газа в ЕС не из России и наделение их статусом "проектов общего интереса". Кроме того, ВТО поддержало РФ в неправомерности ограничений поставок газа из РФ по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также норм ЕС о продаже газа на биржах и дискриминационных правилах по сертификации операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

ВСЕ СТОРОНЫ ПРИЗНАЛИ РЕШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ

Решение ВТО так или иначе поддержали обе стороны. Минэкономразвития назвало его "положительным" для российских поставщиков на территории ЕС. "Это позитивный прецедент, который дает возможность изменить нормы, которые создавали препятствия для российских поставщиков на рынке Евросоюза, как в законодательстве ЕС, так и в законодательстве отдельных его стран-членов", — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"Газпром" также удовлетворен решением ВТО. ""Газпром" всегда выступал за необходимость учета интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической политики, поэтому выражает удовлетворение принятым окончательным докладом в его части, касающейся указанных выявленных нарушений, и ожидает, что ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом", — сообщила компания.

Еврокомиссия тоже приветствовала позицию ВТО и назвала её "подтверждающей правомерность основных принципов третьего энергопакета ЕС". В сообщении ЕК отмечается, что ведомство проанализирует те моменты в докладе ВТО, где было признано несоответствие требований третьего энергопакета нормам организации.

ВТО предстоит утвердить опубликованный в пятницу доклад в специальном органе по разрешению споров ВТО, это должно произойти до 9 октября, сообщало Минэкономразвития. Кроме того, в ближайшее время стороны должны будут договориться о дальнейших шагах в разрешении спора, отмечало ведомство.