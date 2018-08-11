МЕХИКО, 11 авг /ПРАЙМ/. Венесуэльская PDVSA подала апелляцию на решение суда США, позволяющее наложить арест на ее американское подразделение Citgo в пользу канадской золотодобывающей компании Crystallex, сообщило агентство Франс-Пресс.

Накануне стало известно, что суд американского штата Делавэр одобрил решение о наложении ареста на Citgo Petroleum по требованию Crystallex, которая пытается получить компенсацию за национализацию активов в Венесуэле в 2008 году.

Решение суда в пользу Crystallex позволяет взять под контроль акции базирующейся в США компании, дочкой которой является Citgo.

Как сообщалось, 49,9-процентная доля PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью".