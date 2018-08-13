МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в сентябре 2018 года вырастет по сравнению с августом на 93 тысячи баррелей в сутки — до 7,522 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи в августе составляет 7,429 миллиона баррелей в сутки. В июле ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в августе вырастет на 143 тысячи баррелей в сутки — до 7,47 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в сентябре ожидается на месторождении Permian — на 34 тысячи баррелей, до 3,421 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford — на 24 тысячи баррелей в день, до 1,448 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 17 тысяч баррелей, до 1,314 миллиона баррелей в день.

На Anadarko добыча увеличится на 9 тысяч баррелей, до 558 тысяч в день, на 4 тысячи баррелей — на Appalachia, до 123 тысяч баррелей в день. На Niobrara — поднимается на 5 тысяч баррелей, до 615 тысяч баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится, как и прежде, и составит 43 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в сентябре роста добычи газа на этих месторождениях в США на 1,007 миллиарда кубических футов — до 72,420 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в августе составляет 71,413 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июле увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 165 штук, или на 2%, до 8,033 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.