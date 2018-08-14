МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Объем добычи нефти в Ливии увеличился до уровня выше 1 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства также отметил, что все нефтяные порты и основные месторождения страны работают в нормальном режиме, добыча на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении "Шарара" составляет 300 тысяч баррелей в сутки.

В середине июля Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила о снятии форс-мажора с четырех ливийских терминалов на востоке страны, а также о возобновлении добычи и экспорта нефти. До этого NOC объявляла форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья, что вызывало ожидания снижения поставок нефти из Ливии.

Согласно данным августовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Ливии в июле снизилась по сравнению с июнем на 57 тысяч баррелей в сутки — до 664 тысяч.