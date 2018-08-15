МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ сообщило о нарушении электроснабжения на нефтедобывающих предприятиях "Газпромнефть" и "Роснефть" ночью 15 августа в Ямало-Ненецком автономном округе, следует из материалов, размещенных на сайте ведомства.

"15 августа действием защит с успешными АПВ отключались: в 02.48 – ВЛ 220 кВ "Холмогорская – Вынгапур" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – "МЭС Западной Сибири"); в 02.50 – ВЛ 220 кВ "Холмогорская – Янга-Яха". Произошел сброс нагрузки предприятиями нефтедобычи ПАО "Газпром нефть" (ДЗО ПАО "Газпром") и ПАО "НК "Роснефть" на 28,8 МВт", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас осуществляется набор нагрузки предприятиями.