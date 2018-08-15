МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Электроснабжение на нефтедобывающих предприятиях "Газпром нефть" и "Роснефть" в Ямало-Ненецком автономном округе восстановлено, сообщается в материалах, размещенных на сайте Минэнерго РФ.

Ранее ведомство сообщило о нарушении электроснабжения на нефтедобывающих предприятиях "Газпром нефть" и "Роснефть" ночью 15 августа.

"В 04.30 нагрузка предприятиями нефтедобычи восстановлена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о нарушении технологических процессов не поступала.