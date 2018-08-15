МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают находиться примерно на 3% ниже прошлого закрытия на фоне неожиданного роста ее запасов в США, несмотря на подскочившие объемы переработки, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

По состоянию на 22.32 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,36%, до 70,76 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,09%, до 64,97 доллара за баррель. При этом WTI опустилась ниже отметки в 65 долларов за баррель впервые с 21 июня.

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 августа, увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали снижения показателя на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей.

При этом, по данным минэнерго, объем переработки сырой нефти на НПЗ страны также вырос за прошлую неделю до рекордного уровня почти в 18 миллионов баррелей нефти в день.

"Переработка сырой нефти резко возросла и достигла рекордного уровня на прошлой неделе. Но этого было недостаточно для предотвращения прироста запасов. Или лучше сказать так: это предотвратило еще более масштабный рост запасов", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

Эксперт также отметил, что дополнительным фактором снижения нефтяных цен стало ухудшение торговых отношения США и Китая, что может привести к снижению спроса на сырье в Поднебесной.