МЕХИКО, 17 авг — ПРАЙМ. Госдепартамент США должен провести новую экологическую экспертизу проекта нефтепровода Keystone XL компании TransCanada, решил федеральный суд штата Монтана, сообщило агентство Блумберг.

Судья Брайан Моррис поддержал, таким образом, экологические организации и представителей коренных народов США, по мнению которых, пересмотренный маршрут нефтепровода требует полной единой экологической экспертизы. Судья решил, что Госдепу следовало проанализировать новую информацию, связанную с воздействием на окружающую среду, перед выдачей соответствующего разрешения на реализацию проекта в прошлом году.

В конце июля стало известно, что Госдепартамент США предварительно в целом одобрил маршрут нефтепровода Keystone XL компании TransCanada, решив, что утвержденный маршрут через Небраску не окажет значительного влияния на окружающую среду.

В ноябре 2017 года власти Небраски одобрили строительство на своей территории трубы Keystone XL, сделав тем самым шаг к реализации этого одного из наиболее спорных проектов. Между тем, одобрен был не маршрут, о котором заявила компания, а альтернативный, затрагивающий и других владельцев земли. Компания TransCanada ранее попросила власти разрешить ей переоформить уже поданную заявку, включив туда одобренный маршрут.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.