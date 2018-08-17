МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в январе-июле сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года, добыча газа выросла на 7%, говорится в материалах Росстата.

В июле добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 47,3 миллиона тонн, добыча газа — 46,9 миллиарда кубометров. В июле по сравнению с июнем добыча нефти выросла на 4,3%, газа — снизилась на 0,3%.

Производство бензина в январе-июле выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле по сравнению с июнем этот показатель вырос на 5,3%, до 3,6 миллиона тонн бензина.

Выпуск дизельного топлива в январе-июле вырос на 0,2%. В июле по сравнению с июнем производство дизтоплива выросло на 4,8% и составило 6,9 миллиона тонн.